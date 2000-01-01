Богдан Мозговой
Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио, двукратный чемпион мира.
Вид спорта: плавание
Выступает в плавании на спине, вольным стилем, комплексным плаванием. В паралимпийской сборной России — с 2015 года.
Начал заниматься спортом в Уфе
В 2007-м родители привели Богдана в бассейн, с этого всё и началось.
Факт: заставили подтверждать инвалидность
Богдан родился без кисти левой руки. Но родители шесть лет подряд приводили мальчика на медико-социальную экспертизу, которая должна была установить, что у него нет части руки.
Богдан Мозговой, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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