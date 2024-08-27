«Я ничего не краду». 50-летний бывший мужик будет бороться с девушками на Паралимпиаде

Одним из главных героев Олимпийских игр в Париже неожиданно стала алжирская боксёрша Иман Хелиф. Перед Играми она провалила гендерный тест, а на самом турнире попала в целую серию скандалов. Многие зрители были крайне недовольны тем, что рослая и крепкая спортсменка, очень уж похожая на мужчину, буквально метелила куда более нежных соперниц.

При этом стоит оговориться, что Иман родилась девочкой и ничего со своим телом не делала, поэтому история и оказалась столь неоднозначной. В то же время в мире уже полно спортсменов, которые при рождении имели мужской пол, но в зрелом возрасте сменили его на женский, чтобы за счёт обретённого физиологического преимущества легко побеждать соперниц-девушек.

До высочайшего мирового уровня пока добираются единицы таких спортсменок с мужскими чертами, однако они уже есть. Выступали они и на Олимпиадах: вспомните только позор бывшего мужика Лорел Хаббард.

Увы, в 2024 году эта «мода» дошла и до Паралимпиад. На Играх 2024 года в Париже выступит как минимум один такой спортсмен… или спортсменка.

50-летняя Валентина Петрилло будет соревноваться в беге на 200 и 400 м для людей с нарушением зрения. В 14 лет у мальчика по имени Фабрицио выявили редкое генетическое заболевание, приводящее к потере зрения. Парень мог видеть лишь на 2% от нормы, однако не отчаялся и вёл обычную жизнь, насколько это было возможно: учился в университете, оттуда пробился в сборную Италии и завоевал 11 титулов на национальном уровне.

Интересно, что у Фабрицио была нормальная семья: жена и дети.

Валентина Петрилло Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Но что-то сподвигло его в 44 года сменить пол. Фабрицио прибег к гормональной терапии и вскоре вернулся на дорожку как женщина.

В 2023 году Валентина Петрилло завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Девушки в секторе такой сопернице были не рады, однако Петрилло критические замечания игнорировала.

«Мне не кажется, что я у кого-то что-то краду», – отвечала Валентина.

Валентина вошла в состав сборной Италии на Паралимпиаду и станет первым трансгендером, который выступит на соревнованиях паралимпийцев. Сама спортсменка и руководители Международного паралимпийского комитета называют происходящее важным символом открытости и инклюзивности. А соперницам остаётся лишь критиковать современные правила и стараться обыграть этого 50-летнего бывшего мужика на беговой дорожке.

Такие времена.