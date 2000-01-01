Давид Джатиев
Чемпион мира, многократный чемпион России, участник Паралимпиады в Токио (два четвёртых места в забегах на 100 м и 200 м).
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в спринтерском беге.
Начал заниматься спортом во Владикавказе
В 2015 году во Владикавказе записался в спортивную школу олимпийского резерва, куда пришёл посмотреть, как тренируется сосед.
Факт: мастер по ремонту сетей ЖКХ
С отличием закончил Владикавказский многопрофильный техникум.
Давид Джатиев, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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