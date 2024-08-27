Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Париже. Полный состав по видам спорта

28 августа в Париже стартуют XVII летние Паралимпийские игры. И там, в отличие от Олимпиады, будет серьёзное российское представительство – 88 спортсменов. Хотя без санкций не обошлось. Например, три года назад в Токио российских паралимпийцев было почти в три раза больше – 241.

Как и на Олимпиаде, россияне выступят в качестве нейтральных атлетов и только в индивидуальных дисциплинах. В том же Токио наши спортсмены участвовали в 19 видах спорта, в Париже увидим их всего в пяти: лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, триатлоне и тхэквондо.

Состав сборной России на Паралимпиаде-2024 в Париже

Лёгкая атлетика

Баскаков Игорь, Богачёва Мария, Вдовин Андрей, Вертинская Ирина, Ветохина Екатерина, Гаврилов Денис, Галактионова Евгения, Гнездилов Денис, Гончарова Маргарита, Горлова Елена, Джатиев Давид, Дубенчук Никита, Зайцева Александра, Иванова Дарья, Калашян Артём, Кокойты Алан, Костин Александр, Котуков Никита, Кривенок Светлана, Кулинич-Сорокина Анна, Кулятин Антон, Маргиев Георгий, Миронова Светлана, Паутова Елена, Ревенко Иван, Рудаков Фёдор, Ручкина Александра, Сафарова Наргиза, Сафронов Дмитрий, Свиридов Владимир, Сланова Виктория, Соловьёва Анастасия, Тарасов Роман, Торсунов Евгений, Третьякова Елена, Ульяненко Мария, Феоктистов Антон, Хабалов Таймураз, Хинчагов Хетаг, Хрупин Александр, Чуркин Алексей, Шавриков Максим, Шах Елена, Швецов Евгений, Якушев Матвей, Яремчук Александр.

Хетаг Хинчагов Фото: РИА Новости

Настольный теннис

Алиева Маляк, Карпов Иван, Литвиненко Елена, Прокофьева Елена.

Плавание

Боронин Дмитрий, Буткова Наталия, Ганюк Алексей, Григорьев Дмитрий, Даниленко Владимир, Девятова Ирина, Ефросинин Егор, Жданов Роман, Зяблицева Александра, Исаев Артём, Ищиулова Виктория, Калина Андрей, Клячкина Елена, Кольцова Диана, Кузьмин Егор, Латрицкая Мария, Лукьяненко Дарья, Мозговой Богдан, Никифоров Максим, Николаев Андрей, Павленко Артём, Павлова Мария, Павлюкова Наталья, Палян Ани, Пульвер Кирилл, Разетдинова Аделина, Сидоренко Елизавета, Смирнов Даниил, Сотников Владимир, Тарасов Денис, Черняев Дмитрий, Шабалина Валерия, Шевченко Анастасия, Щурова Зоя.

Богдан Мозговой Фото: РИА Новости

Триатлон

Плотникова Анна, Чеботарёв Виктор.

Тхэквондо

Рамазанов Алиасхаб, Савинская Елена.