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Никита Дубенчук
Никита Дубенчук
Бронзовый призёр чемпионата мира, многократный чемпион России.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в толкании ядра. Должен был выступать на Олимпиаде в Токио, но его не включили в пул тестирования.
Начал заниматься спортом в Излучинске (ХМАО-Югра)
Начал заниматься спортом в Излучинске (ХМАО-Югра)
В девять лет пошёл с другом на тренировку, где попался на глаза тренеру Сергею Гиксту. С ним работает и сейчас, считает вторым отцом.
Факт: до семи лет не стоял на ногах
Факт: до семи лет не стоял на ногах
Сейчас в 25 проходит до двух километров без отдыха.
Никита Дубенчук, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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