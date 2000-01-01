Никита Дубенчук
Бронзовый призёр чемпионата мира, многократный чемпион России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в толкании ядра. Должен был выступать на Олимпиаде в Токио, но его не включили в пул тестирования.
Начал заниматься спортом в Излучинске (ХМАО-Югра)
В девять лет пошёл с другом на тренировку, где попался на глаза тренеру Сергею Гиксту. С ним работает и сейчас, считает вторым отцом.
Факт: до семи лет не стоял на ногах
Сейчас в 25 проходит до двух километров без отдыха.
Никита Дубенчук, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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