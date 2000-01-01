Александра Зайцева
Участница Паралимпиады в Токио (10-е место в толкании ядра), бронзовый призёр чемпионата мира, чемпионка Европы, многократная чемпионка России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в толкании ядра. В паралимпийской сборной России с 2019 года.
Начала заниматься спортом в Костроме
В спорт пришла в 2016-м по совету мамы.
Факт: увлекается рисованием
Рисовать любила с детства, но ближе к совершеннолетию увлечение превратилось в хобби.
Александра Зайцева, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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