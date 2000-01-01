Мария Латрицкая
Многократный бронзовый призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпионка России.
Вид спорта: плавание
Выступает в вольном стиле и брассе. Участница Паралимпиады в Токио.
Начала заниматься спортом в Кузнецке
Мама отдала Марию в плавание для укрепления здоровья в восемь лет, а в 15 лет девушка стала заниматься на серьёзном уровне. Через два года попала в паралимпийскую сборную России.
Факт: закончила музыкальную школу
Когда родители предложили уйти из музыкальной школы, чтобы больше времени посвящать плаванию, Мария отказалась и завершила обучение.
Мария Латрицкая, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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