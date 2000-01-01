Дарья Лукьяненко
Серебряный призёр Паралимпиады в Токио, двукратный призёр чемпионатов мира, многократная чемпионка России и Европы.
Вид спорта: плавание
Выступает во всех видах плавания, в Париже заявлена на пять личных дистанций.
Начала заниматься спортом в Шахтах
В восемь лет родители по совету врача отдали девочку в плавание. В паралимпийской сборной России с 2019 года.
Факт: огорчилась медали на Паралимпиаде
На своей первой Паралимпиаде в Токио завоевала серебро, но осталась недовольна, поскольку ехала только за победой.
Дарья Лукьяненко, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024