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Дарья Лукьяненко
Дарья Лукьяненко
Серебряный призёр Паралимпиады в Токио, двукратный призёр чемпионатов мира, многократная чемпионка России и Европы.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
Выступает во всех видах плавания, в Париже заявлена на пять личных дистанций.
Начала заниматься спортом в Шахтах
Начала заниматься спортом в Шахтах
В восемь лет родители по совету врача отдали девочку в плавание. В паралимпийской сборной России с 2019 года.
Факт: огорчилась медали на Паралимпиаде
Факт: огорчилась медали на Паралимпиаде
На своей первой Паралимпиаде в Токио завоевала серебро, но осталась недовольна, поскольку ехала только за победой.
Дарья Лукьяненко, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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