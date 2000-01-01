Георгий Маргиев
Бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, участник Паралимпиады в Токио.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Георгий выступает в прыжках в высоту, в 2024-м стал рекордсменом Европы.
Начал заниматься спортом во Владикавказе
К спорту приобщила мама в 2012-м. Спустя три года после начала тренировок попал в паралимпийскую сборную России.
Факт: получил специальность педагога
Окончил Северо-Осетинский государственный педагогический институт в 2018 году.
Георгий Маргиев, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024