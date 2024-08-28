Паралимпийские игры покажут в России. Где следить за нашими спортсменами?

Трансляции с участием россиян можно будет увидеть по телевидению.

С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVII летние Паралимпийские игры. 88 российских спортсменов поборются за медали в пяти видах спорта. А следить за происходящим можно в привычном формате – по телевидению.

Где следить за Паралимпиадой в интернете?

На Олимпийских играх в Париже российский зритель мог следить за ходом событий на официальном сайте турнира, но только в двух вариантах озвучки – на английском языке или с интершумом. Некоторые трансляции с российским звучанием можно было посмотреть на сайте Eurosport.

А вот Паралимпийские игры официальный сайт Олимпиады полностью транслировать не будет. Лишь некоторые видео будут доступны на YouTube-канале Международного паралимпийского комитета и сайте МПК.

Паралимпиаду покажут на российском ТВ

Россиянам проще следить за Играми благодаря холдингу «Матч ТВ». Трансляции с участием россиян покажут на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена». Конечно, под комментаторскую работу россиян.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил, что в Париже будет работать несколько съёмочных групп. Так что в эфир попадут не только все выступления российских атлетов, но и эксклюзивные материалы про наших паралимпийцев.

В трансляцию телеканала не войдёт только церемония открытия Паралимпиады. Но к ней, как и в случае с Олимпиадой, россиян не допустили.