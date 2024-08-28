Главные звёзды России на Паралимпиаде в Париже. 7 потенциальных супергероев

На Паралимпиаде в Париже выступят 88 российских спортсменов, которым даже название родной страны запрещено произносить. Но они – наши, российские. Абсолютные герои, которые преодолели такие жизненные обстоятельства, что никак иначе их и назвать нельзя. Все те, кто выйдет на старт, достойны уважения и восхищения. Все без исключения.

Выбирать тех, кто станет чемпионом – дело неблагодарное. Да какая разница, какие места они займут? Они уже чемпионы по жизни. Но давайте чуть ближе присмотримся к тем, кто может ярко сверкнуть.

Диана Кольцова – плавание

Вы знали, что в Париже выступит спортсменка, которой только полгода назад исполнилось 16 лет? Это Диана Кольцова из Омска. Она лишь в нынешнем году закончила девять классов общеобразовательной школы и уже пробилась на Паралимпиаду. Диана и Милана Кольцовы – близняшки. Только одна сестра совершенно здоровая, а второй неудачно поставили прививку, и теперь она прикована к инвалидной коляске.

Учителя предлагали Диане перейти на облегчённую программу обучения, но девушка отказалась. Она закончила классическую программу, сдала ОГЭ и поступила в колледж. И в спорте проявила себя великолепно. Диана в нынешнем сезоне стала героиней чемпионата Европы в Фуншале, выиграв две золотые и серебряную награды в плавании брассом и на спине.

В Париже она выступит в плавании на спине на дистанциях 50 и 100 м. Заплывы на этих дистанциях пройдут 29 и 31 августа.

Роман Жданов – плавание

На Паралимпиаде в Токио пловец из Горно-Алтайска Роман Жданов выиграл пять медалей – три золотые и две бронзовые. После окончания соревнований был выбран знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия.

За пределами бассейна спортсмен передвигается на инвалидной коляске, хотя родился здоровым. Но в три года он заболел менингитом, врачи неудачно взяли пункцию и повредили спинной мозг.

Роман Жданов Фото: РИА Новости

Плаванием он занялся в 14 лет, причём отец возил Романа на тренировки в Бийск за 100 км. В Токио он стал чемпионом в плавании на спине, брассом и в комплексном плавании. А вот на своих коронных дистанциях 100 и 200 м вольным стилем остался бронзовым призёром. В Париже поборется в тех же самых дисциплинах.

У Романа очень загруженная программа. Он поплывёт 30 августа, 1, 3, 6 и 7 сентября.

Денис Гнездилов – лёгкая атлетика

Денис выступает в категории спортсменов, чей рост не превышает 130 см. И для своего роста у российского толкателя ядра такая мускулатура, что любой великан позавидует. Он же начинает с пауэрлифтинга и постоянно ходит в зал, чтобы прокачаться.

В Токио Гнездилов стал олимпийским чемпионом в толкании ядра, став автором одной из самых драматичных побед на легкоатлетическом стадионе. В последней попытке ему нужно было установить новый мировой рекорд, превзойдя результат главного соперника. И он сделал это, превысив его на 1 см!

На встрече с президентом России от захлестнувших эмоций не смог произнести заготовленную речь, но пообщался уже после окончания официальной части.

В Париже Денис выступит 1 сентября.

Давид Джатиев – лёгкая атлетика

В Токио Давид дважды финишировал четвёртым в беге на 100 и 200 м, и обиднее просто не бывает. Спустя время он признался, что бежал на своей первой в жизни Паралимпиаде с травмой, которую получил на сборах в Москве. Врачи вроде бы сумели убрать боль, но на главном старте она вернулась и помешала выступить сильнее, на финише сводило ногу.

Сейчас Давид – один из главных претендентов на победу на дистанции 200 м. На недавнем чемпионате мира выиграл как раз эту дистанцию. 22-летний легкоатлет, который выступает среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, настроен решительно, но о своих целях в Париже предпочитает молчать. Да это и так понятно.

Забеги Давида – 2 и 7 сентября.

Алиасхаб Рамазанов – тхэквондо

Алиасхаб – один из сильнейших паратхэквондистов России. И он должен был выступить на Паралимпиаде в Токио, но в итоге сам отказался от поездки из-за травмы колена. В Японию поехал его основной соперник Зайнудин Атаев, который тогда завоевал бронзу.

Алиасхаб Рамазанов Фото: РИА Новости

На этот раз Рамазанов свой шанс упускать не намерен. На чемпионате Европы — 2024 он победил второго и третьего номеров мирового рейтинга и стал чемпионом. С лидером своей категории никогда не встречался, но его это не пугает. Школьная учительница Алиасхаба по французскому языку сказала, что ему это пригодится, и оказалась права.

Все схватки в категории свыше 80 кг, где выступает Алиасхаб, пройдут 31 августа.

Елена Прокофьева – настольный теннис

Елена Прокофьева выступает в категории среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Она стала паралимпийской чемпионкой в 50 лет, дебютировав на таком крупном турнире после побед на двух чемпионатах мира. И сейчас Елена является одной из претенденток на медали в Париже, поскольку класс её игры нисколько не упал.

В данный момент она восьмая ракетка мира в своей категории, а в соперницах у неё в основном спортсменки, которые родились в 2000-х. Полуфиналы и финал пройдут 5 сентября.

Дарья Лукьяненко – плавание

На Паралимпиаде в Токио Дарья выиграла серебро на дистанции 100 м брассом и осталась недовольна, заметив, что не справилась с эмоциями. По словам самой спортсменки, в Париже такое не повторится, она стала иначе относиться к соревнованиям.

На чемпионате Европы в Португалии перед Паралимпиадой шахтинская спортсменка выиграла три золотые и одну бронзовую награды. В Париже поплывёт пять дистанций. Коллеги по сборной отмечают, что Лукьяненко набрала потрясающую форму и должна блеснуть на Паралимпиаде.

Соревновательные дни Дарьи Лукьяненко в Париже – 30 августа, 1, 3, 5 и 7 сентября.