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Владимир Даниленко
Владимир Даниленко
Трёхкратный бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, трёхкратный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2015 года. Специализация — плавание на спине и вольным стилем.
Начал заниматься спортом в Санкт-Петербурге
Начал заниматься спортом в Санкт-Петербурге
Плавание вошло в его жизнь после отпуска с приёмными родителями, который они провели на озере. С 2013 года занимается профессионально.
Факт: шашки — любимая игра
Факт: шашки — любимая игра
Постоянно возит с собой комплект шашек и играет в свободное время, а также обучает друзей и коллег.
Владимир Даниленко, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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