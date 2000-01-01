Дмитрий Григорьев
Чемпион Паралимпиады в Токио, многократный призёр Паралимпиады в Лондоне, победитель и многократный призёр чемпионатов мира.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2009 года. В Париже выступил в плавании кролем, брассом и баттерфляем.
Начал заниматься спортом в Москве
После неудачной операции по удалению опухоли врачи предложили Дмитрию заняться плаванием вместо ампутации ноги, чтобы стимулировать мышцы.
Факт: участвовал в показе мод
В 2018 году в качестве модели принял участие в Mercedes Fashion Week.
Дмитрий Григорьев, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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