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Дмитрий Григорьев
Дмитрий Григорьев
Чемпион Паралимпиады в Токио, многократный призёр Паралимпиады в Лондоне, победитель и многократный призёр чемпионатов мира.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2009 года. В Париже выступил в плавании кролем, брассом и баттерфляем.
Начал заниматься спортом в Москве
Начал заниматься спортом в Москве
После неудачной операции по удалению опухоли врачи предложили Дмитрию заняться плаванием вместо ампутации ноги, чтобы стимулировать мышцы.
Факт: участвовал в показе мод
Факт: участвовал в показе мод
В 2018 году в качестве модели принял участие в Mercedes Fashion Week.
Дмитрий Григорьев, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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