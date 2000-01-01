Елизавета Сидоренко
Серебряный призёр Паралимпиады в Токио, победитель и призёр чемпионатов России.
Вид спорта: плавание
В паралимпийскую сборную России попала в 2020-м. Представляет Омский областной специализированный спортивный центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки.
Начала заниматься плаванием в Омске
Плавать начала в шесть лет в родном городе. В бассейне привела мама.
Факт: занимается макияжем, татуажем, косметологией
Во время карантина из-за ковида ушла в бьюти-сферу. Теперь сама обучает других.
Елизавета Сидоренко, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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