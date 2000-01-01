Владимир Сотников
Победитель и бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, двукратный чемпион Европы.
Вид спорта: плавание
В паралимпийскую сборную России попал в 2021-м. Выступает во всех стилях плавания.
Начал заниматься плаванием в Шахтах
Родители привели в бассейн в семь лет для поддержания здоровья. Через 10 лет он стал паралимпийским чемпионом.
Факт: квалификационную категорию получил за два месяца до старта Паралимпиады
Разрешение на выступление в Токио получил лишь в конце июня 2021 года.
Владимир Сотников, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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