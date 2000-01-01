Александра Зяблицева
Бронзовый призёр чемпионата Европы, участница Паралимпиады в Токио.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2019 года. В Париже заявлена на четыре дистанции.
Начала заниматься плаванием в Санкт-Петербурге
Мама-тренер привела дочку в бассейн в два года. В четыре года начала тренироваться, чтобы плавать красиво, с «пузырьками». Выступала в паратриатлоне.
Факт: хочет связать свою жизнь с анимацией
Рисует с детства, несмотря на очень слабое зрение, любит мультипликацию, классическую 2D-анимацию.
Александра Зяблицева, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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