Кирилл Пульвер
Четырёхкратный призёр чемпионата Европы — 2024, многократный чемпион России.
Вид спорта: плавание
В паралимпийскую сборную России попал в 2018-м. Лучшие результаты показывает в плавании вольным стилем и на спине.
Начал заниматься плаванием в Самаре
В 12 лет решил серьёзно заниматься плаванием, а уже через год стал призёром чемпионата Самарской области.
Факт: пропустил Паралимпиаду в Токио из-за классификации
Кирилл не успел подтвердить классификацию тяжести болезни в Европе, а российская классификация не подошла.
Кирилл Пульвер, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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