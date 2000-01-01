Ирина Девятова
Бронзовый призёр чемпионата мира.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2013 года. Успешно выступает во всех стилях плавания.
Начала заниматься плаванием в Челябинске
До 2011 года вообще не умела плавать. Через два года уже выступала на первых международных соревнованиях.
Факт: работала на телевидении
Совмещала спорт и работу в ГТРК «Южный Урал», где делала сюжеты для программы «Большой спорт». Основала школу русского языка для билингвальных детей.
Ирина Девятова, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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