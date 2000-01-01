Елена Горлова
Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио в метании клаба, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, многократная чемпионка России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в метании диска и клаба (деревянной булавы), толкании ядра.
Начала заниматься спортом в родном Ташкенте
Спорт начался в 10 лет со скалолазания. После переезда в Россию получила тяжёлую травму шейного отдела позвоночника. Вернулась в спорт, но уже в лёгкую атлетику, в 2011-м.
Факт: до 2017 года жила в реабилитационном центре «Вишенки»
По поручению губернатора Смоленской области за счёт регионального бюджета Горлова получила однокомнатную квартиру в Смоленске.
Елена Горлова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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