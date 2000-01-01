Елена Горлова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024

Начала заниматься спортом в родном Ташкенте

Спорт начался в 10 лет со скалолазания. После переезда в Россию получила тяжёлую травму шейного отдела позвоночника. Вернулась в спорт, но уже в лёгкую атлетику, в 2011-м.