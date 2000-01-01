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Егор Ефросинин
Егор Ефросинин
Серебряный призёр Паралимпиады в Токио, призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Европы.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2015 года. Выступает в разных стилях плавания.
Начал заниматься спортом в Бийске
Начал заниматься спортом в Бийске
Первым увлечением Егора, родившегося без левой руки, было карате. Но с 2013 года он стал серьёзно заниматься плаванием.
Факт: живёт с титановой пластиной
Факт: живёт с титановой пластиной
Пластина в левой ключице светится на рентгене, но не пищит на металлодетекторе.
Егор Ефросинин, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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