Паралимпиада в Париже — 2024. Все результаты и медали сборной России. LIVE

С 29 августа по 8 сентября в Париже проходят Паралимпийские игры — 2024. Для российских поклонников спорта это событие может оказаться даже более интересным и насыщенным, чем прошедшая Олимпиада. Мало того, что атлеты с ограниченными возможностями разыграют аж 549 комплектов наград, так ещё и нашу страну представляет большая команда, пусть и без флага.
Да, обычно сборная России на Паралимпиадах выглядит куда более внушительно, но 88 человек по нынешним временам — это мощно! Причём бо́льшая часть российских спортсменов будет выступать в самых медалеёмких видах — лёгкой атлетике и плавании. Также россияне будут представлены в настольном теннисе, паратхэквондо и паратриатлоне.
Болельщики вправе рассчитывать на большой медальный улов!
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Пловец Владимир Даниленко стал первым из россиян, стартовавших на Олимпиаде. Старт задался: наш атлет стал первым в своём отборочном заплыве и квалифицировался в финал!
Главные события 1-го дня Паралимпиады для России
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем следить за событиями Паралимпиады в Париже. Сегодня, 29 августа, будут разыграны первые медали. И россияне могут принять в этом розыгрыше самое деятельное участие.
Стоит обратить особое внимание на пловцов. С утра они проводят предварительные заплывы, а после 18:30 те, кто смогут пробиться в финал, будут бороться за медали.
Расписание заплывов с участием россиян в утренней сессии:
- 10:59. Владимир Даниленко (100 м, спина)
- 11:13. Диана Кольцова (100 м, спина)
- 11:35. Валерия Шабалина (100 м, баттерфляй)
- 11:51. Дмитрий Григорьев (50 м, вольный стиль)
- 11:57. Елизавета Сидоренко (50 м, вольный стиль)
- 12:03. Владимир Сотников (100 м, баттерфляй)
- 12:11. Александра Зяблицева (100 м, баттерфляй)
- 12:19. Кирилл Пульвер (200 м, вольный стиль)
- 12:31. Ирина Девятова (200 м, вольный стиль)
А ещё в 11:00 российская пара Маляк Алиева / Елена Литвиненко сыграет против китаянок в 1/4 финала турнира по настольному теннису. Следим за нашими спортсменами и болеем всей душой!