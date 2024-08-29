В первый же день отличные шансы на награды есть у наших пловцов.

Паралимпиада в Париже — 2024. Все результаты и медали сборной России. LIVE

С 29 августа по 8 сентября в Париже проходят Паралимпийские игры — 2024. Для российских поклонников спорта это событие может оказаться даже более интересным и насыщенным, чем прошедшая Олимпиада. Мало того, что атлеты с ограниченными возможностями разыграют аж 549 комплектов наград, так ещё и нашу страну представляет большая команда, пусть и без флага.

Да, обычно сборная России на Паралимпиадах выглядит куда более внушительно, но 88 человек по нынешним временам — это мощно! Причём бо́льшая часть российских спортсменов будет выступать в самых медалеёмких видах — лёгкой атлетике и плавании. Также россияне будут представлены в настольном теннисе, паратхэквондо и паратриатлоне.

Болельщики вправе рассчитывать на большой медальный улов!

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