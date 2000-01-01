Артём Исаев
Серебряный призёр Паралимпиады в Токио, призёр чемпионатов Европы, многократный чемпион России.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2014 года. Специализация — брасс и комплексное плавание.
Начал заниматься плаванием в Набережных Челнах
Тренируется с 2002 года.
Факт: оштрафовали за самоизоляцию на даче
В 2020-м спортсмен указал, что будет на карантине на даче, но санитарные врачи перепутали и вписали адрес квартиры. В итоге получил штраф.
Артём Исаев, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024