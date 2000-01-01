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Максим Никифоров
Максим Никифоров
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы, многократный чемпион России, участник Паралимпиады в Токио.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
Специализация — брасс. В паралимпийской сборной России с 2014 года.
Начал заниматься спортом в Саратове
Начал заниматься спортом в Саратове
В плавание пришёл лишь в 12 лет, спустя ещё 12 дебютировал на международных соревнованиях.
Факт: закончил два вуза, изучил два языка
Факт: закончил два вуза, изучил два языка
Получил дипломы Российского экономического университета им. Плеханова (экономика предприятий) и Саратовского Государственного университета (физкультурно-оздоровительные технологии). Владеет немецким и английским языками.
Максим Никифоров, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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