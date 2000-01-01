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Андрей Николаев
Андрей Николаев
Двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы, многократный чемпион России.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
Выступает в вольном стиле. В паралимпийской сборной России с 2018 года.
Начал заниматься спортом в Салавате
Начал заниматься спортом в Салавате
Родители отдали Андрея в плавание в пять лет. «Сначала это было для здоровья, а потом я подсел», — объяснил Николаев.
Факт: победы воспринимает без эмоций
Факт: победы воспринимает без эмоций
«Из воды от радости не выпрыгиваю. Могу сказать, что даже спокоен как удав».
Андрей Николаев, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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