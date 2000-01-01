Артём Павленко
Серебряный призёр Паралимпиады в Лондоне, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный призёр чемпионатов Европы.
Вид спорта: плавание
Личным тренером спортсмена является Ирина Вятчанина, которая долгое время работала с Юлией Ефимовой. В паралимпийскую сборную России попал в 2011-м.
Начал заниматься спортом в Таганроге
Плавание в жизнь Артёма прочно вошло в 2004 году. Спустя восемь лет он стал призёром Паралимпиады.
Факт: лучший друг — собака
Артём завёл джек-рассел-терьера, который обожает кашу, морковь, груши и яблоки. Больше всего Джек не любит, когда хозяин уезжает — в таком случае он остаётся у мамы спортсмена.
Артём Павленко, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024