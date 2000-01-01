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Мария Павлова
Мария Павлова
Чемпионка и бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, многократный призёр чемпионатов мира и Европы.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
Выступает на дистанциях вольным стилем, брассом, баттерфляем, а также комплексным плаванием.
Начала заниматься спортом в Москве
Начала заниматься спортом в Москве
В плавание пришла в восемь лет в 2006-м, через семь лет попала в паралимпийскую сборную России.
Факт: перед заплывами слушает музыку
Факт: перед заплывами слушает музыку
Рок и рэп. В основном зарубежных исполнителей. Ориентируется на звучание и текст. Перед золотым заплывом в Токио слушала Ghostemane – Venom.
Мария Павлова, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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