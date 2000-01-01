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Диана Кольцова
Диана Кольцова
Двукратная чемпионка Европы — 2024, дебютирует на Паралимпиаде.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2024 года. Самая юная спортсменка в сборной России.
Начала заниматься спортом в Омске
Начала заниматься спортом в Омске
Представляет омский Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки, занимается у заслуженного тренера России Валентины Симоновой.
Факт: училась по обычной программе
Факт: училась по обычной программе
В гимназии ей предложили занятия по облегчённой программе, но Диана отказалась и отлично сдала ОГЭ.
Диана Кольцова, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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