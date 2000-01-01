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Елена Литвиненко
Елена Литвиненко
Призёр чемпионата мира, чемпионка и многократный призёр чемпионатов Европы, победительница международных соревнований.
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Вид спорта: настольный теннис
Вид спорта: настольный теннис
В паралимпийской сборной России с 2012 года.
Начала заниматься настольным теннисом в Саратове
Начала заниматься настольным теннисом в Саратове
Пошла в спорт, чтобы реализовать свой жизненный потенциал.
Факт: встретила родного брата, о котором не знала
Факт: встретила родного брата, о котором не знала
Биологические родители отказались от Елены сразу после рождения. Спустя много лет она случайно познакомилась с родным братом, о котором вообще не знала.
Елена Литвиненко, настольный теннис — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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