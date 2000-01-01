Валерия Шабалина
Трёхкратная чемпионка и серебряный призёр Паралимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2014 года. Специализация — все дисциплины.
Начала заниматься спортом в Челябинске
В 2002 году мама привела в бассейн. Валерии тогда было семь лет. До этого были секции по художественной гимнастике и фигурному катанию.
Факт: за дружбу уступала победу
Валерия могла специально проиграть подругам по секции плавания, замедляясь на середине дистанции.
Валерия Шабалина, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024