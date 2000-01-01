Ани Палян
Двукратный призёр Паралимпийских игр, многократная чемпионка мира и России.
Вид спорта: плавание
В состав паралимпийской сборной России вошла в 2014 году. Специализируется на плавании вольным стилем.
Начала заниматься плаванием в Симферополе
Когда Ани, родившейся с ДЦП, был год, врачи посоветовали переехать из Тбилиси в Крым, чтобы девочка получала постоянное грязелечение. В 2000-м она стала заниматься плаванием.
Факт: раньше представляла сборную Украины
С 2009 по 2013 год представляла сборную Украины, в составе которой выиграла первую паралимпийскую медаль.
Ани Палян, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024