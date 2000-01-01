Аделина Разетдинова
Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, бронзовый призёр чемпионата Европы, многократная чемпионка России.
Вид спорта: плавание
В паралимпийскую сборную России попала в 2017-м. Любимый стиль плавания — брасс.
Начала заниматься плаванием в городе Октябрьский, Башкортостан
Плавать Аделину научил дедушка, который и стал её первым тренером. Серьёзные тренировки начались с 12 лет.
Факт: всегда берёт талисман — игрушечную зебру
Выиграла её в автомате в магазине. Сначала было просто удобно с ней спать, а потом игрушка стала талисманом.
Аделина Разетдинова, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024