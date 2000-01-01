Даниил Смирнов
Победитель Паралимпиады в Токио, бронзовый призёр чемпионата Европы.
Вид спорта: плавание
В паралимпийскую сборную России попал в 2020-м. Любимый стиль плавания — брасс, который стал изучать в последнюю очередь, предпочитая плавание на спине.
Начал заниматься плаванием в Вичуге, Ивановская область
Тренироваться стал в девять лет благодаря родителям, которые привели его в бассейн.
Факт: получил призовые после речи Путина
Участвовал во встрече с президентом России после Паралимпиады в Токио: сообщение о пополнении банковского счёта пришло сразу после окончания речи главы государства.
Даниил Смирнов, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024