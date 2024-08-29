У России есть первая медаль Паралимпиады-2024! Кто этот герой?

29 августа в Париже разыграли первые комплекты медалей на XVII Паралимпийских играх. В долгий ящик вопрос с завоеванием медалей не стали откладывать и российские спортсмены.

Начало положено

Первую медаль в копилку сборной принёс пловец Владимир Даниленко. Ему удалось завоевать серебро в финале дистанции 100 м на спине в категории S2 – это пловцы с серьёзными ограничениями функции рук, туловища или ног, например, из-за тетраплегии или координационных проблем.

Владимир Даниленко Фото: РИА Новости

Россиянин проиграл чемпиону из Бразилии Габриэлю Араужо больше семи секунд. Но важно другое – Владимир сумел отбить атаку соперника из Чили и оставил того с бронзой.

«Я почувствовал себя, как в космосе!»

Владимиру Даниленко 24 года. Представляет Санкт-Петербург.

Жизнь Владимира лёгкой назвать нельзя. Он — воспитанник детского дома для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Родился с целым букетом заболеваний. Но не сдался.

Владимир Даниленко Фото: Getty Images

Спортсмен рассказывал, что знакомство с плаванием случилось благодаря приёмным родителям.

«Как-то раз летом мы отдыхали с моими приёмными родителями на озере. Мама купила нарукавники, сказала попробовать поплавать. Ну я их надел, запрыгнул в воду. Мне очень понравилось плавать, я почувствовал себя, как в космосе! Настолько легко мне было, я сразу полюбил воду. Я плавал, плавал, плавал и плавал, мои родители уже вышли из воды, а я всё плавал», — признавался сам спортсмен.

Многократный призёр Игр

Серьёзные занятия спортом начались в 12 лет. Уже спустя три года, в 2015 году, пошёл счёт первым международным наградам.

А уже в 2016-м Даниленко должен был ехать на первую Паралимпиаду в Бразилию. Но туда россиян не пустили из-за санкций.

На следующую Паралимпиаду Владимир уже попал. И завоевал целых три бронзы: на дистанциях 50 м и 100 м на спине, а также 200 м кролем.

Владимир Даниленко в Токио-2020 Фото: Getty Images

Медаль Парижа пока стала четвёртой среди остальных.

Пловец считает, что победа достаётся тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник. Кажется, то самое время в его жизни ещё не настало. Но он так упорно к нему плывёт.

Кто же знает, вдруг золотым секундам петербуржца суждено случиться именно в Париже.