Наталия Буткова
Серебряный и бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, победительница и многократный призёр чемпионатов мира, Европы и России.
Вид спорта: плавание
Плавает всем стилями. В паралимпийской сборной России с 2013 года.
Начала заниматься плаванием в Волгограде
Родители привели Наталию в центр детского инвалидного и адаптивного спорта «Олимп» в 2005-м.
Факт: подменяли друг друга с сестрой в школе
У Наталии есть сестра-близняшка. Девушки настолько похожи, что в школе подменяли друг друга на уроках, если одна что-то не выучила.
Наталия Буткова, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024