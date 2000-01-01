Андрей Калина
Шестикратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и России.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2015 года. Лучшие результаты показывал в брассе и комплексном плавании.
Начал заниматься плаванием в Славянске (Донецкая область)
В бассейн отвели родители в пять лет после того, как Андрей едва не утонул в реке. С 12 лет тренировки стали профессиональными.
Факт: завоёвывал золото на всех Паралимпиадах, в которых участвовал
Андрей Калина побеждал в Афинах, Пекине, Лондоне (за сборную Украины) и Токио (за сборную России). В Рио-де-Жанейро сборная России допущена не была.
Андрей Калина, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024