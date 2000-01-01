Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Андрей Калина
Андрей Калина
Шестикратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и России.
AMP-версия
Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2015 года. Лучшие результаты показывал в брассе и комплексном плавании.
Начал заниматься плаванием в Славянске (Донецкая область)
Начал заниматься плаванием в Славянске (Донецкая область)
В бассейн отвели родители в пять лет после того, как Андрей едва не утонул в реке. С 12 лет тренировки стали профессиональными.
Факт: завоёвывал золото на всех Паралимпиадах, в которых участвовал
Факт: завоёвывал золото на всех Паралимпиадах, в которых участвовал
Андрей Калина побеждал в Афинах, Пекине, Лондоне (за сборную Украины) и Токио (за сборную России). В Рио-де-Жанейро сборная России допущена не была.
Андрей Калина, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Герои сборной России
Все герои
Елена Клячкина
Елена Клячкина
Виктория Ищиулова
Виктория Ищиулова
Наталия Буткова
Наталия Буткова
Даниил Смирнов
Даниил Смирнов
Аделина Разетдинова
Аделина Разетдинова
Ани Палян
Ани Палян
Артём Павленко
Артём Павленко
Андрей Николаев
Андрей Николаев
Мария Павлова
Мария Павлова
Максим Никифоров
Максим Никифоров
Маляк Алиева
Маляк Алиева
Валерия Шабалина
Валерия Шабалина
Елена Литвиненко
Елена Литвиненко
Диана Кольцова
Диана Кольцова
Артём Исаев
Артём Исаев
Роман Жданов
Роман Жданов

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android