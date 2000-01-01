Елена Клячкина
Участница Паралимпиады в Токио, многократная чемпионка России.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2019 года. Специализация — брасс, плавание на спине.
Начала заниматься плаванием в Королёве, Московская область
В бассейн родители повели в пяти лет, в девять лет тренировки стали профессиональными. Первый и личный тренер — Андрей Абдулин.
Факт: была самой юной российской участницей Паралимпиады в Токио
В Японию поехала после окончания девятого класса. На соревнованиях организаторы подарили ей телефон и кроссовки.
Елена Клячкина, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024