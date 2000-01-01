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Анна Плотникова
Анна Плотникова
Чемпионка мира и Европы, победитель мировой серии, обладательница Кубка мира.
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Вид спорта: триатлон
Вид спорта: триатлон
В паралимпийской сборной России с 2017 года.
Начала заниматься триатлоном в Упорово, Тюменская область
Начала заниматься триатлоном в Упорово, Тюменская область
Сначала была лёгкая атлетика, потом — велосипед и плавание.
Факт: пришла в триатлон, не умея плавать
Факт: пришла в триатлон, не умея плавать
Тюменские тренеры отправили Анну на сбор в Кыргызстане, где она занималась только плаванием. После этого девушка дебютировала на чемпионате России.
Анна Плотникова, триатлон — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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