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Алиасхаб Рамазанов
Алиасхаб Рамазанов
Чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, многократный чемпион России.
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Вид спорта: тхэквондо
Вид спорта: тхэквондо
В паралимпийской сборной России с 2016 года.
Начал заниматься тхэквондо в Махачкале
Начал заниматься тхэквондо в Махачкале
В 2013-м друг позвал на тренировку в спортшколу имени Магомеда Джафарова. Через три месяца Алиасхаб уже провёл первый бой на чемпионате России.
Факт: отказался от Паралимпиады в Токио
Факт: отказался от Паралимпиады в Токио
Не успел восстановиться полностью от травм, которые мешали биться в полную силу, и сказал тренерам, что не поедет на отборочный чемпионат России, несмотря на мечту о главном турнире в жизни.
Алиасхаб Рамазанов, тхэквондо — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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