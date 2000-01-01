Денис Тарасов
Двукратный паралимпийский чемпион, многократный призёр Паралимпиад, многократный чемпион мира.
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2011 года. Специализация — вольный стиль, плавание на спине.
Начал заниматься плаванием в Энгельсе
В бассейн привели родители, чтобы укрепить здоровье. С 12 лет тренировки стали профессиональными.
Факт: любимый спортсмен — Хабиб
Спортивным героем для себя считает Хабиба Нурмагомедова. Отец Дениса профессионально занимался боксом, а брат-двойняшка — плаванием.
Денис Тарасов, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024