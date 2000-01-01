Хетаг Хинчагов
Двукратный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы, многократный чемпион России, участник Паралимпиады в Токио (четвёртое место).
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в прыжках в длину и в беге на 100 м.
Начал заниматься спортом во Владикавказе
В лёгкую атлетику пришёл в 2013-м, когда ему было 16 лет. Он быстрее всех бегал в школе.
Факт: болельщик «Ливерпуля»
Любит играть в футбол в свободное время, болеет за один из самых популярных клубов мира.
Хетаг Хинчагов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024