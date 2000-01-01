Виктор Чеботарёв
Победитель и призёр чемпионатов мира, призёр чемпионата Европы, победитель Кубка мира.
Вид спорта: триатлон
В паралимпийской сборной России с 2012 года.
Начал заниматься спортом в Ростове-на-Дону
Виктор занимался плаванием с 12 лет, выступал на международных соревнованиях. На триатлон переключился в 2016-м.
Факт: антистресс — бенгальский кот
Приобрёл двухмесячного бенгальского котёнка, которого назвали Тигром — сильно шипел. Незадолго до чемпионата мира в ОАЭ, где Виктор завоевал золото, сменил ему кличку на Чемпион.
Виктор Чеботарёв, триатлон — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024