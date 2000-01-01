Виктор Чеботарёв, триатлон — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024

Факт: антистресс — бенгальский кот

Приобрёл двухмесячного бенгальского котёнка, которого назвали Тигром — сильно шипел. Незадолго до чемпионата мира в ОАЭ, где Виктор завоевал золото, сменил ему кличку на Чемпион.