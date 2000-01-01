Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Виктор Чеботарёв
Виктор Чеботарёв
Победитель и призёр чемпионатов мира, призёр чемпионата Европы, победитель Кубка мира.
AMP-версия
Вид спорта: триатлон
Вид спорта: триатлон
В паралимпийской сборной России с 2012 года.
Начал заниматься спортом в Ростове-на-Дону
Начал заниматься спортом в Ростове-на-Дону
Виктор занимался плаванием с 12 лет, выступал на международных соревнованиях. На триатлон переключился в 2016-м.
Факт: антистресс — бенгальский кот
Факт: антистресс — бенгальский кот
Приобрёл двухмесячного бенгальского котёнка, которого назвали Тигром — сильно шипел. Незадолго до чемпионата мира в ОАЭ, где Виктор завоевал золото, сменил ему кличку на Чемпион.
Виктор Чеботарёв, триатлон — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Герои сборной России
Все герои
Хетаг Хинчагов
Хетаг Хинчагов
Денис Тарасов
Денис Тарасов
Елена Савинская
Елена Савинская
Алиасхаб Рамазанов
Алиасхаб Рамазанов
Анна Плотникова
Анна Плотникова
Елена Клячкина
Елена Клячкина
Андрей Калина
Андрей Калина
Виктория Ищиулова
Виктория Ищиулова
Наталия Буткова
Наталия Буткова
Даниил Смирнов
Даниил Смирнов
Аделина Разетдинова
Аделина Разетдинова
Ани Палян
Ани Палян
Артём Павленко
Артём Павленко
Андрей Николаев
Андрей Николаев
Мария Павлова
Мария Павлова
Максим Никифоров
Максим Никифоров

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android