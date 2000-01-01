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Анастасия Шевченко
Анастасия Шевченко
Участница Паралимпиады в Токио.
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Вид спорта: плавание
Вид спорта: плавание
В паралимпийской сборной России с 2017 года. Специализация — вольный стиль и плавание на спине.
Начала заниматься спортом в Анапе
Начала заниматься спортом в Анапе
В плавание пришла в 13 лет. Но сначала занималась лёгкой атлетикой и танцами.
Факт: выступала на одной Паралимпиаде с братом
Факт: выступала на одной Паралимпиаде с братом
Её старший брат Анатолий — дзюдоист. На Играх в Токио он завоевал бронзовую награду в категории свыше 100 кг. Анатолий — спортивный кумир для Анастасии.
Анастасия Шевченко, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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