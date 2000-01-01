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Алан Кокойты
Алан Кокойты
Призёр чемпионатов мира, чемпион Европы, многократный чемпион России, участник Паралимпиады в Токио.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2017 года. Специализируется в толкании ядра.
Начал заниматься спортом во Владикавказе
Начал заниматься спортом во Владикавказе
В 2014 году записался в спортшколу «Стимул».
Факт: устраивает весёлые старты для односельчан
Факт: устраивает весёлые старты для односельчан
В родном селе Нижняя Саниба проводит соревнования для юных спортсменов, участников которых затем ждёт угощение в доме Алана.
Алан Кокойты, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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