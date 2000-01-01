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Александр Костин
Александр Костин
Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион Европы.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2015 года. Специализируется в беге на средние и длинные дистанции.
Начал заниматься спортом в Бийске
Начал заниматься спортом в Бийске
Пришёл в лёгкую атлетику в 2011-м с очень плохим зрением.
Факт: в Париже побежит без ведущего
Факт: в Париже побежит без ведущего
Обычно спортсмены, выступающие в категории слепых и слабовидящих, бегут с ведущими. Но Юрия Клопцова, который выполнял эту роль для Костина, не пустили во Францию.
Александр Костин, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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