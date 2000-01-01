🏃♂️ Никита Котуков: Наши в Париже-2024
Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2017 года. Специализируется в прыжках в длину.
Начал заниматься спортом в Ульяновске
В 2009-м пришёл в спортшколу «Юность». Сначала увлекался карате и плаванием, затем играл в футбол, где его и рассмотрели тренеры по лёгкой атлетике.
Факт: играл в дубле футбольной «Волги»
Мечтал стать большим футболистом, был лучшим бомбардиром команды.
Никита Котуков, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Герои сборной РоссииВсе герои
Анна Кулинич-Сорокина
🏃♂️ Александр Костин: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Алан Кокойты: Наши в Париже-2024
🏊🏼♀️ Анастасия Шевченко: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Дмитрий Черняев: Наши в Париже-2024
🚴🏼♂️ Виктор Чеботарёв: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Хетаг Хинчагов: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Денис Тарасов: Наши в Париже-2024
🥋 Елена Савинская: Наши в Париже-2024
🥋 Алиасхаб Рамазанов: Наши в Париже-2024
🚴♀️ Анна Плотникова: Наши в Париже-2024
🏊🏼♀️ Елена Клячкина: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Андрей Калина: Наши в Париже-2024
🏊🏼♀️ Виктория Ищиулова: Наши в Париже-2024
🏊🏼♀️ Наталия Буткова: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Даниил Смирнов: Наши в Париже-2024