🏃♂️ Роман Тарасов: Наши в Париже-2024
Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, бронзовый призёр чемпионата мира, многократный чемпион России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике с 2019 года. Специализация — спринтерский бег.
Начал заниматься спортом в Саянске
Лёгкой атлетикой стал заниматься в 2000 году, когда пошёл во второй класс. Занимался два года, а затем был долгий перерыв. Вновь в лёгкую атлетику пришёл уже после 10-го класса.
Факт: сразу по прилёте из Токио надел медаль на отца
Сделал это в знак благодарности за поддержку, которую получал и продолжает получать от родителей.
Роман Тарасов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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