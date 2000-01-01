🏃♂️ Алексей Чуркин: Наши в Париже-2024
Серебряный призёр Паралимпиады в Токио, чемпион Европы, многократный чемпион России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике с 2018 года. Специализация — толкание ядра.
Начал заниматься спортом в станице Фастовецкой, Краснодарский край
В спортшколе на отделении гиревого спорта занимался пауэрлифтингом. В 2016-м уже в Новочеркасске перешёл в лёгкую атлетику.
Факт: перестал сидеть в соцсетях
По словам тренеров, ради подготовки к Токио он вообще перестал сидеть в соцсетях и ограничил свой круг общения.
Алексей Чуркин, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Герои сборной РоссииВсе герои
🏃♂️ Роман Тарасов: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Фёдор Рудаков: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Светлана Кривенок: Наши в Париже-2024
🏊🏼♀️ Зоя Щурова: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Анна Кулинич-Сорокина: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Никита Котуков: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Александр Костин: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Алан Кокойты: Наши в Париже-2024
🏊🏼♀️ Анастасия Шевченко: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Дмитрий Черняев: Наши в Париже-2024
🚴🏼♂️ Виктор Чеботарёв: Наши в Париже-2024
🏃♂️ Хетаг Хинчагов: Наши в Париже-2024
🏊🏼♂️ Денис Тарасов: Наши в Париже-2024
🥋 Елена Савинская: Наши в Париже-2024
🥋 Алиасхаб Рамазанов: Наши в Париже-2024
🚴♀️ Анна Плотникова: Наши в Париже-2024