🏃♂️ Елена Шах: Наши в Париже-2024
Серебряный призёр чемпионата Европы, многократная чемпионка России, участница Паралимпиады в Токио.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2019 года. Специализация — метание диска, толкание ядра.
Начала заниматься спортом в Челябинске
Лёгкой атлетикой заинтересовалась в девятом классе коррекционной школы, почти сразу стало получаться.
Факт: приглашает клиентов на массаж
Занимается мануальной терапией, готова исправлять осанку, улучшать с помощью массажа общее самочувствие.
Елена Шах, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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