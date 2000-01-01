🏃♂️ Евгений Швецов: Наши в Париже-2024
Трёхкратный чемпион и серебряный призёр Паралимпийских игр, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России с 2011 года. Специализация — бег на 400 м.
Начал заниматься спортом в Павловске, Ленинградская область
Родители отправили Евгения учиться в Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха, где он и познакомился с тренерами по лёгкой атлетике.
Факт: в Саранске есть школа его имени
Евгений — уроженец Мордовии, воспитывался в спецщколе для глухих детей. Спортивно-адаптивной школе в Саранске присвоено его имя.
Евгений Швецов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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