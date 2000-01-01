🏃♂️ Александр Яремчук: Наши в Париже-2024
Чемпион Паралимпиады в Токио, чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике с 2015 года. Специализация — бег на средние дистанции.
Начал заниматься спортом в селе Шангалы, Архангельская область
Первым видом спорта были лыжные гонки, тренировался в Малиновке. Лёгкой атлетикой стал заниматься после переезда в Санкт-Петербург в 2014-м.
Факт: участник зимней Паралимпиады в Сочи
Выступал и в лыжных гонках, и в биатлоне.
Александр Яремчук, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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